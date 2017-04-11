В Турции 30 журналистам грозит пожизненное заключение

Прокуратура Стамбула подготовила обвинительное заключение против 30 сотрудников оппозиционной газеты Zaman, в котором требует приговорить их к пожизненному заключению, передает Anadolu.
Сообщается, что обвинительное заключение передано в суд, который в течение 15 дней должен принять решение о начале судебного процесса.
Сотрудники газеты, в том числе ее руководство и журналисты, обвиняются в причастности к попытке переворота в июле прошлого года, членстве в террористической организации, препятствовании госслужащим исполнять свои обязанности.