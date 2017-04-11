Марокканца подозревают в подготовке теракта в Берлине

Задержанного 24-летнего гражданина Марокко подозревают в подготовке теракта у российского посольства в Берлине, подтвердил РИА Новости представитель прокуратуры Дрездена Стив Шульце-Райнхольд.

По его словам, мужчину задержали в минувшие выходные в Лейпциге. Ранее местные СМИ уточняли, что это произошло в общежитии для беженцев.

Конкретно подозрения правоохранителей сформулированы как «подготовка тяжкого насильственного преступления, направленного против государства». Делом задержанного занимается прокуратура, отметил Шульце-Райнхольд.

Других подробностей, а также деталей замысла, в котором подозревают марокканца, он не раскрыл, сославшись на тайну следствия.