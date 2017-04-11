В Сабунчинском районном суде продолжился процесс по делу генерала ныне упраздненного МНБ Акифа Човдарова и трех его подчиненных. Очередное заседание практически полностью было посвящено эпизоду, связанному с соучредителем ЖСК Real Ильхамом Гасымовым. Между тем сам потерпевший осужден на 13 лет за мошенничество и в суд был доставлен под конвоем.

В самом начале заседания потерпевший Ильхам Гасымов обратился к судье Габибу Гасанову и попросил слова. Получив разрешение, он достал из кармана листки с заранее заготовленной речью и сказал:

«Мое выступление на прошлом заседании и мои ответы на вопросы адвокатов были опубликованы на известных сайтах Азербайджана - haqqin.az и virtualaz.org.

Они написали, что у меня якобы есть полмиллиарда. И все потому, что, когда меня спросили, где я взял 250 тысяч долларов, которыми расплатился, я ответил, что у человека, имеющего недвижимость на 500 миллионов, нет проблем найти такие деньги. Потом написали, что у меня в тюрьме есть телефон. Да, я знаю, что Акиф Мустафаев живет в Москве. Но адвокаты все приукрасили и передали этим сайтам».

Заверим своих читателей, что все происходящее в суде haqqin.az освещает предельно объективно и показания участников процесса передает практически слово в слово.

После своей речи и ответов стороне обвинения потерпевший Ильхам Гасымов заявил, что отказывается отвечать на вопросы адвокатов.

«Я больной человек и не хочу отвечать на их вопросы. Эти адвокаты, между прочим, съедают сейчас все мои деньги. Когда-то я передал эти деньги Човдарову, а теперь он расплачивается ими со своими защитниками», - подчеркнул И.Гасымов.

В этот момент не выдержал адвокат обвиняемого Салима Мамедова, Джавид Рзазаде, и между ним и потерпевшим началась словесная перепалка на довольно повышенных тонах.

Адвокат: Ты о чем вообще сейчас говоришь?

Гасымов: Эй, я правду говорю.

Адвокат: Я тебе не «эй».

Гасымов: Ты именно «эй».

Адвокат: Этот мошенник еще и спорит с нами.

Гасымов: Я свои деньги требую вернуть, а ты кто такой?

Судья был вынужден вмешаться в происходящее и разрулить ситуацию.

Затем адвокат Садиг Расулов задал потерпевшему вопросы по показаниям, которые И.Гасымов дал на прошлом заседании.

Адвокат: На прошлом заседании сын вашей сестры Кенан Самедли был допрошен в качестве свидетеля и опроверг ваши показания, сказав, что видеокассета со свадьбы была у него и никто ее не забирал. Он даже подчеркнул, что смотрел эту кассету несколько раз, но инцидент с задержанием гостей туда не попал. Как вы можете объяснить такие противоречия?

Гасымов: Не знаю. Мне сказали, что на следующий день после свадьбы сотрудники МНБ пришли и забрали все, что касалось их появления там.

Адвокат: На прошлом заседании свидетель – ваш бывший охранник Агиль Джафаров - сказал, что в день, когда вашего брата доставили в МНБ, он был вместе с вами в административном здании ЖСК. Охранник признался, что он хотел вмешаться, когда сотрудники МНБ уводили вашего брата Ислама, но вы не позволили ему это сделать. А вы тем временем утверждали, что вас тогда вообще не было в здании ЖСК и о задержании брата вы узнали по телефону.

Гасымов: Сейчас я уже плохо помню.

Адвокат: На прошлом заседании вы также утверждали, что каждый раз в МНБ ездили в сопровождении охранника Агиля Джафарова и водителя Эльшана Мамедова. А еще показали, что в МНБ принес деньги за Ислама ваш компаньон Муршуд, однако свидетели Джафаров и Мамедов заявляют, что Муршуд туда не приходил.

Гасымов: Не помню.

Адвокат: Вы отметили, что были в МНБ четыре раза, а ваш водитель говорит, что возил вас туда всего два раза.

Гасымов: Все, что я говорю, – правда. Может, я тогда в МНБ с другим человеком ездил.

Следующим давал показания потерпевший Намик Оруджев, сообщивший, что много лет возглавлял отдел по борьбе с наркотиками Бинагадинского районного управления полиции, а в настоящее время не работает.

Н.Оруджев рассказал, что однажды позвонил его друг Ильхам Гасымов и сообщил, что сотрудники МНБ задержали его сына.

«Он спросил у меня, не знаю ли я Вугара Мухтарова. Я ответил, что знаю этого бесчестного человека и он не отстанет, пока не получит деньги. Как потом оказалось, мой телефон прослушивали и этот разговор стал известен в МНБ. После этого начали преследовать и меня.

Осенью 2015 года во время свадьбы моего племянника в зал дома торжеств «София» ворвались 10-15 человек в масках, схватили меня и доставили в МНБ, где принялись обвинять в торговле кокаином.

Я сказал им, что даже сигареты не курю, о каком кокаине может идти речь? Тогда меня отвели в кабинет Акифа Човдарова, который с ходу саданул меня кулаком в грудь. Потом меня отвели к Салиму Мамедову. Спасибо этому человеку, он хоть чаю мне дал и сказал, что от него ничего не зависит, а мне советует заплатить 100 тысяч манатов, чтобы меня отпустили», - заявил свидетель.

После этого, как отметил Н.Оруджев, он позвонил своему брату, и тот принес деньги Вугару Мухтарову. Так он оказался на свободе.

«Почему вас называют «Программа Намик»?» - спросил у потерпевшего обвиняемый Салим Мамедов.

«Потому что я люблю организовывать веселые вечеринки, куда собираю народных артистов и сам составляю программу таких мероприятий», - ответил Н.Оруджев.

«Но по нашим сведениям, для богатых людей вы организовывали вечеринки с наркотиками и женщинами легкого поведения, потому и заработали такое прозвище», - сказал С.Мамедов.

Исходя из предыдущего своего заявления, Салим Мамедов обвинил потерпевшего в торговле кокаином.

Мамедов: Оруджев, вы планировали на той свадьбе с кем-то встретиться?

Оруджев: Нет.

Мамедов: Вы знаете, о какой встрече я говорю? Я говорю о встрече по поводу кокаина.

Оруджев: Нет.

Мамедов: Вы когда-нибудь имели дело с кокаином?

Оруджев: Нет.

«Не только я, но и многие люди в стране знают, чем занимался Намик Оруджев. И именно поэтому, как только его отпустили из МНБ, он сразу сбежал в Турцию. Он как-то проговорился про свою торговлю кокаином и его начали подозревать люди из близкого ему круга», - заявил обвиняемый Салим Мамедов и продолжил свои вопросы к потерпевшему.

Мамедов: Что вы сказали в беседе с нами?

Оруджев: Ничего я вам не говорил. Это вы предложили мне три варианта: сдать Магеррама, сдать Тофика или заплатить миллион долларов. Я же ответил, что ни один из этих вариантов меня не устраивает.

Мамедов: На нашей встрече вы повторяли, что больше всего боитесь огласки, не хотите опозориться. Вы просили нигде не упоминать ваше имя. А потом предложили помочь с каналом доставки кокаина.

Оруджев: Не дойти мне живым до дома, если я это говорил.

Мамедов: То есть вы никогда даже не прикасались к кокаину? Можете в этом поклясться?

Оруджев: Да, если я прикасался к кокаину, то я – сукин сын.

После этого занимательного диалога обвиняемый Салим Мамедов продолжил свои показания.

«К нам поступили сведения об этом человеке. Сабаильский районный суд принял решение проверить его. То есть слежка и прослушивание его телефонов были абсолютно законны.

В один из дней мы узнали, что он с подельниками должен купить кокаин у некоего Фуада. Нам было неизвестно лишь то, при чьем посредничестве привозят кокаин. И поначалу никто не собирался идти на свадьбу и устраивать там задержание. Мы все азербайджанцы, и если причинили кому-то неудобства, то я прошу прощения.

В этот день перед домом торжеств сотрудникам оперативной группы преградил дорогу некий Гюльага и тем самым помог этому Намику бежать. Намик успел заскочить в зал и выкинуть кокаин. Он сам все это прекрасно знает, но не признается.

Сейчас он и другие ведут себя так, будто и действительно являются пострадавшими. Нет, пострадавшим является наш народ, которого они подсаживают на наркотики. Говорит, что не курит, но я его и не обвинял в наркомании. Торговцы наркотиками редко сами становятся наркоманами.

Мы опрашивали некоторых людей, потому что надо было собрать материал на торговцев зельем и выловить их. Для этого нужен источник информации. Мы отпустили Намика Оруджева только потому, что он обещал поставлять информацию о каналах доставки кокаина», - утверждал обвиняемый.

После этих слов Салима Мамедова адвокат Шахин Рафиев спросил у потерпевшего Намика Оруджева, кто такие Тофик и Магеррам.

«Достойные сыновья Азербайджана», - коротко, но с пафосом ответил потерпевший.

Затем в качестве свидетеля показания давал бывший начальник отдела МНБ Вугар Мухтаров, который непосредственно руководил операцией по задержанию Намика Оруджева.

Свидетель отметил, что в июне 2015 года к ним поступила оперативная информация о том, что Намик Оруджев торгует кокаином.

«Нами был определен канал поставки кокаина в Азербайджан. По информации, 15 сентября 2015 года Намик Оруджев вместе с группой людей будет в доме торжеств «София» и закажет кокаин. В этот день он дал человеку по имени Ага 1500 долларов и заказал 5 граммов кокаина. Этот Ага встретился с Фуадом и купил у него наркотики, а когда он отдал кокаин Намику Оруджеву, оперативная группа задержала их», - заявил свидетель.

В.Мухтаров также отметил, что кокаин из Германии в Азербайджан завозил некий Фуад. Этот человек был задержан с наркотиками на следующий день и в отношении него было возбуждено уголовное дело, которое затем передали в прокуратуру и в полицию.

По ходатайству адвокатов допрос свидетеля Вугара Мухтарова прошел в закрытом режиме.

Заседание продолжилось дачей показаний свидетелей. В качестве свидетеля выступил брат потерпевшего Намика Оруджева, Шахин Оруджев, являющийся членом экспертной комиссии Минкультуры.

Свидетель рассказал, что ему в рассматриваемый период позвонил брат и сообщил, что задержан сотрудниками МНБ, попросив принести 100 тысяч манатов. Ш.Оруджев собрал эти деньги за три часа и привез их в МНБ. Там он их лично передал начальнику отдела Вугару Мухтарову. Через два часа после этого его брата отпустили.

Затем показания в качестве свидетеля давал бывший сотрудник МНБ Афган Сафаров, отметивший, что во время операции в доме торжеств «София» он задержал Гюльагу Гулиева, но участия в задержании Намика Оруджева не принимал. Он также подчеркнул, что у оперативной группы оружия в тот день при себе не было и Оруджева никто при задержании никто не избивал - его просто уложили на землю, чтобы нейтрализовать.

Свидетель Рауф Мамедов завил, в прокуратуре его расспрашивали о какой-то сделке между ним и потерпевшим Ильхамом Гасымовым, якобы связанной с покупкой машины. И именно после этого И.Гасымова вызывали в МНБ.

«Но я не знаю ни Ильхама Гасымова, ни Эльдара Махмудова, ни Акифа Човдарова. В МНБ никогда не был и машинами не торговал. Раньше работал в ОБХСС, потому и оказался здесь. Еще на следствии пытался объяснить, что кроме меня еще несколько Рауфов Мамедовых работали в МВД», - сказал свидетель.

Напомним, что потерпевший Ильхам Гасымов заявил, что в 2009 году его доставили к генералу МНБ Акифу Човдарову, и генерал, угрожая арестом, заявил ему, что якобы он кинул некого Рауфа, друга министра Махмудова, на 150 тысяч долларов. Несмотря на заверения Гасымова, что он не знаком с Рауфом, лишь однажды видел его в автосалоне Анвера и не имеет никакого отношения к продаже автомобилей, Акиф Човдаров выбил из него 150 тысяч долларов для Рауфа и 100 тысяч долларов для себя.

В ходе процесса стало ясно, что следствие так и не установило, о каком Рауфе говорил потерпевший Ильхам Гасымов.

Очередное заседание суда состоится 12 апреля.