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Минналогов открывает туризму дорогу эксклюзив

Автор: Отдел экономики 

Различные вопросы налоговой политики в сфере туризма обсуждались на организованной Министерством налогов и Ассоциацией туризма Азербайджана встрече с участием представителей более 50 предприятий туристической сферы страны. Как передает собственный корреспондент haqqin.az, генеральный директор департамента локальных доходов Министерства налогов Насими Джафаров отметил, что развитие туризма является стратегической задачей развития ненефтяной сферы страны. Поэтому правительство уделяет особое внимание обеспечению налоговой прозрачности в этой сфере.

«В этом плане важное значение имеют своевременные налоговые выплаты, расширение безналичных расчетов, использование налогоплательщиками IT-cистем, добровольное декларирование доходов, рационализация налоговой системы, создание обстановки прозрачного налогового партнерства. Статус прозрачного налогового партнера уже получили одно турагентство и три отеля. Еще два турагентства и четыре отеля претендуют на такой статус», - отметил Джафаров.

По его словам, налоговая политика развивается в сторону полного перехода на безналичные расчеты в сфере туризма: «Особую роль в развитии туризма играет начавшийся в Баку шопинг-фестиваль, который привлечет в страну еще больше туристов и послужит развитию туристической инфраструктуры не только Баку, но и регионов. Участие в фестивале более ста торговых предприятий также даст импульс местному предпринимательству. Немало средств будет возращено покупателям в рамка Tax free».

На встрече представители Министерства налогов ответили на интересующие предпринимателей вопросы.

По словам главы Ассоциации туризма Азербайджана Нахида Багирова, встреча позволит в будущем провести изменения в налоговой политике и совершенствовать налоговую систему с учетом пожеланий непосредственно представителей предприятий туристической сферы.

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