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Член Президентского совета России о визите Патрушева в Баку

Автор: Московское бюро haqqin.az 

«России нужна стабильность на своих южных рубежах. Определенные предпосылки для создания очагов напряженности есть, и карабахский конфликт - одна из них», - сказал в интервью haqqin.az российский политолог, член президентского Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько, комментируя визит секретаря Совбеза России Николая Патрушева в Баку.

Политолог считает нынешние консультации в Баку особенно важными, поскольку последние события в регионе заставляют Россию предпринимать более активные действия с целью отражения угроз, создавшихся на ее южных границах.

Говоря о ракетных ударах США по Сирии, Безпалько подчеркнул, что многие эксперты видят в них скорее демонстрацию для внутренней аудитории, чем и объясняется такая странность, что «из 59 ракет до цели долетели только 23, об ударе заранее предупредили, и авиабаза возобновила работу менее чем через сутки».

Между тем российский эксперт категорически исключает вероятность сдачи Россией сирийского президента.

«Россия поддерживает Башара Асада уже много лет и, если бы хотела использовать его персону в качестве предмета для торга, уже давно сделала бы это. Асад - союзник, а союзников не сдают. Я так понимаю логику российского руководства», - уверен он.

Исключает политолог и передачу Соединенными Штатами такого мощного оружия, как ПЗРК, сирийской оппозиции.

«Маловероятно. В этом случае ПЗРК могут попасть туда, где американцы не хотели бы их видеть. Но угрожать передачей вооружений они могут, это может использоваться для психологического давления».

Вместе с тем Безпалько признает, что у России сегодня проблемы не только в сирийском, но и в украинском направлении.

«Напряженность в отношениях сохраняется, украинское руководство использует для давления на Россию самые разные методы, но все эти шаги разрушительны прежде всего для самой Украины. Возможно, поэтому на решительные действия вроде объявления войны или хотя бы военного положения украинское руководство пока не идет», - резюмировал политолог.

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