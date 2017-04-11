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Потасовка в российском «Апшероне»

Автор: Отдел информации 

В российском Троицке арестовали известного 50-летнего предпринимателя-азербайджанца, владельца одного из популярных кафе, подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, сообщает u24.ru.

Уголовное дело по данному факту было возбуждено совсем недавно, 1 марта нынешнего года, после того как потерпевшая обратилась в прокуратуру. 5 апреля Троицкий городской суд заключил обвиняемого под стражу.

События, о которых идет речь, происходили в августе прошлого года в кафе «Апшерон». 43-летняя местная жительница вместе со своим сожителем и двумя детьми проводили там время, а когда собирались уезжать, разгорелся конфликт, переросший в драку. Обвиняемый, находившийся в этом же заведении, стал избивать гражданского мужа пострадавшей, повалив его на пол. В этот момент женщина бросилась на его защиту. Обозленный мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, набросился на нее и пустил в ход кулаки. Все это происходило на глазах 9-летних сына и дочери гражданской пары. У пострадавшей врачи диагностировали кровоподтеки, ссадины и открытый перелом черепа.

Заместитель прокурора Троицка Дмитрий Вобликов уточнил: для установления всех обстоятельств произошедшего понадобилось время, потребовалось проведение судебно-медицинского исследования для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью. Практически сразу после случившегося, в августе 2016 года, азербайджанский предприниматель был привлечен к административной ответственности и решением мирового судьи наказан штрафом в 5 тысяч рублей. Но избитая им женщина, несмотря на то, что проходила лечение, до сих пор испытывает постоянные головные боли. К тому же ей требуется сложная операция по трепанации черепа. Пострадавшая пожелала привлечь своего обидчика к уголовной ответственности.

«По протесту прокурора Троицка были восстановлены права потерпевшей, - сообщил Дмитрий Вобликов. - Отменено незаконное решение суда и возбуждено уголовное дело. Прокуратура поддержала ходатайство следствия об аресте обвиняемого и заключении его под стражу, так как мужчина является представителем азербайджанской диаспоры и, находясь на свободе, может оказать на потерпевшую и свидетелей физическое и психологическое давление. Кроме того, может скрыться от следствия. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, неоднократно совершал административные правонарушения».

Для задержания преступника, избившего женщину на глазах у маленьких детей, силовики разработали операцию и привлекли к ней сотрудников областного управления уголовного розыска.

Задержанному грозит наказание до восьми лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

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