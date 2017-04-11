Подписаться на уведомления
 

Минналогов в защиту закрытого хостела в Баку эксклюзив

Автор: Отдел экономики 

«Любое предприятиекоторое своевременно и правильно выплачивает налоги, обеспечивает прозрачность в своей деятельности, приносит пользу государству». Об этом haqqin.az заявил генеральный директор департамента локальных доходов Министерства налогов Азербайджана Насими Джафаров, комментируя закрытие в Баку хостела Freedom.

По словам Джафарова, «если предприятие не нарушало юридических и процессуальных законов, но тем не менее было закрыто, в этом случае следует обратиться в соответствующие инстанции за защитой своих прав».

Он предложил руководителю хостела Freedom обратиться в судебные инстанции, которые и определят правомочность или незаконность закрытия хостела.

2188 просмотров


Старости
Дмитрий Евстафьев: «По Сирии ударят во время визита Тиллерсона в Москву»
Дмитрий Евстафьев: «По Сирии ударят во время визита Тиллерсона в Москву» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 15° / 8°
12 Апр 14° / 9°
13 Апр 14° / 11°
14 Апр 19° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7031 AZN
1 EUR   =   1.8033 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Владимир Путин: «Готовится новая провокация с химоружием»
Армения и Грузия обсудили Карабах
США выдвинули ультиматум России: «Мы или Асад»
Первая женщина-кандидат в президенты Ирана
66 процентов билетов на «Формулу-1» в Баку купили иностранцы
О встрече президентов Азербайджана и Польши заявление МИД Польши
Минналогов в защиту закрытого хостела в Баку эксклюзив
Потасовка в российском «Апшероне»
Член Президентского совета России о визите Патрушева в Баку
Минналогов открывает туризму дорогу эксклюзив
Лапшин обратился в бакинский суд
Кокаин и спецслужбы haqqin.az из зала суда
Марокканца подозревают в подготовке теракта в Берлине
В Турции 30 журналистам грозит пожизненное заключение
В Сирии убиты российские военнослужащие
Президент Ильхам Алиев обратился к предпринимателям
Кудрин «прописал» судьбу рубля до 2020 года
Экс-президент Турции на приеме у Ильхама Алиева фото
Трамп принял Черногорию в НАТО
В Баку мошенница кинула семь человек
Рамиз Мехтиев и Николай Патрушев обсудили региональную безопасность
Подозреваемый в стокгольмском теракте узбек признал свою вину
Турция отгораживается от Сирии стеной
Командующий ВМФ Турции прибыл в Азербайджан
В Баку обещают кратковременные дожди
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться