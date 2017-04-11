«Любое предприятие, которое своевременно и правильно выплачивает налоги, обеспечивает прозрачность в своей деятельности, приносит пользу государству». Об этом haqqin.az заявил генеральный директор департамента локальных доходов Министерства налогов Азербайджана Насими Джафаров, комментируя закрытие в Баку хостела Freedom.

По словам Джафарова, «если предприятие не нарушало юридических и процессуальных законов, но тем не менее было закрыто, в этом случае следует обратиться в соответствующие инстанции за защитой своих прав».

Он предложил руководителю хостела Freedom обратиться в судебные инстанции, которые и определят правомочность или незаконность закрытия хостела.