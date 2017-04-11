66 процентов билетов на «Формулу-1» в Баку купили иностранцы

На сегодняшний день билеты на этап «Формулы-1» в Баку куплены из 48 стран мира, 34 процента приобретенных билетов приходятся на Азербайджан, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Baku City Circuit.

Оставшиеся 66 процентов билетов приходятся на международные рынки, среди которых в топ-10 стран входят Россия, Великобритания, Украина, Грузия, Австрия, Финляндия, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, США и Германия. Наряду с физическими лицами, билеты активно покупаются корпоративными клиентами.

На Гран-при Азербайджана болельщики смогут наблюдать за гонкой как с трибун, так и в зонах свободного размещения. Общая вместимость трибун составляет порядка 18 тысяч мест, а зоны свободного размещения готовы принять как минимум 10 тысяч гостей.

Сообщается, что билеты на места на одной из трибун уже полностью распроданы. Речь идет о трибуне «Филармония», расположенной напротив круга Азнефть.

Цены на четырехдневные билеты варьируются в пределах 250-690 манатов, тогда как цены на детские билеты - между 175 и 480 манатами.

Билеты на четыре дня гоночного уик-энда включают в себя не только трехдневный доступ на трибуны, но также возможность принять участие в сопроводительных развлекательных мероприятиях и специально организованной прогулке по пит-лейну в четверг, 22 июня.