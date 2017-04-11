Первая женщина-кандидат в президенты Ирана

Первая женщина-кандидат зарегистрирована для участия в президентских выборах в Иране. Информацию передает иранское агентство Tasnim.

Президентские выборы в Иране пройдут 19 мая 2017 года. С сегодняшнего дня начинается регистрация кандидатов в президенты. После этого Совет стражей Конституции Ирана должен изучить представленные документы и утвердить кандидатов.

Как передает иранское агентство, сегодня в избирательном штабе была зарегистрирована первая женщина-кандидат – Шоле Хадж Мирфаттах Табризи, доктор политологии, беспартийная.

Как сказал агентству один из сопровождающих кандидата, Мирфаттах Табризи знает, что в соответствии с законом не может стать президентом, но она хочет воспользоваться возможностью регистрации.