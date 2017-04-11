Армения и Грузия обсудили Карабах

Карабахский конфликт стал одной из обсуждаемых тем во время двусторонней встречи глав МИД Армении и Грузии Эдварда Налбандяна и Михаила Джанелидзе в Ереване, сообщает Новости-Армения.

Глава МИД Армении считает важным тот факт, что Грузия оказывает продолжительную поддержку деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Стороны также обсудили ряд региональных и международных вопросов.

Министры двух стран отметили прогресс в армяно-грузинских отношениях, в частности в экономической сфере, подчеркнув эффективную работу, проводимую межгосударственным комитетом.

В числе обсуждаемых тем был вопрос реализации многочисленных межгосударственных договоров, расширения сотрудничества в торговой, экономической, энергетической, транспортной и иных сферах.

"Между нашими странами нет проблем, есть вопросы, решаемые совместными усилиями, о чем свидетельствует и эта встреча", — сказал Налбандян.