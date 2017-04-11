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Премьер Украины хочет вместо денег передать России Юлию Тимошенко

 

В случае проигрыша «Нафтогазом Украины» разбирательства с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже Киев «передаст России Юлию Тимошенко вместо денег», заявил на пресс-конференции в Киеве украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

Так он ответил на вопрос о реакции украинских властей в случае победы «Газпрома» в разбирательстве относительно выполнения контракта на поставки российского газа в Украину, подписанного во время пребывания Юлии Тимошенко на посту главы украинского правительства в 2009 году.

В то же время Гройсман назвал позиции «Нафтогаза» в этом споре «довольно сильными».

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