Трамп: «Северная Корея ищет неприятностей»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Северная Корея ищет неприятностей, и добавил, что США решат эту проблему.

«Северная Корея ищет неприятностей. Если Китай решит помочь, это будет замечательно. Если нет, мы решим проблему без него», — написал он в Twitter после разговора с китайским президентом Си Цзиньпином.

Трамп также отметил, что объяснил китайскому президенту выгоду для Пекина, если тот решит проблему КНДР.

«Я объяснил президенту Китая, что торговое соглашение с США будет намного лучше для них, если они решат северокорейскую проблему», — написал он.