Подписаться на уведомления
 

Трамп: «Северная Корея ищет неприятностей»

 

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Северная Корея ищет неприятностей, и добавил, что США решат эту проблему.

«Северная Корея ищет неприятностей. Если Китай решит помочь, это будет замечательно. Если нет, мы решим проблему без него»,  написал он в Twitter после разговора с китайским президентом Си Цзиньпином.

Трамп также отметил, что объяснил китайскому президенту выгоду для Пекина, если тот решит проблему КНДР.

«Я объяснил президенту Китая, что торговое соглашение с США будет намного лучше для них, если они решат северокорейскую проблему»,  написал он.

1018 просмотров


Старости
Дмитрий Евстафьев: «По Сирии ударят во время визита Тиллерсона в Москву»
Дмитрий Евстафьев: «По Сирии ударят во время визита Тиллерсона в Москву» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 15° / 8°
12 Апр 14° / 9°
13 Апр 14° / 11°
14 Апр 19° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7031 AZN
1 EUR   =   1.8033 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Турецкие эксперты сообщили о применении в Идлибе зарина
Удар по Баку рикошетом по Вашингтону американские источники
Михаил Горбачев: «В мировой политике сбились все настройки»
Евросоюз продлил санкции против Ирана
Глава Ингушетии призвал вернуть украденную в третий раз невесту
Грузия полностью перейдет на азербайджанский газ
Трамп: «Северная Корея ищет неприятностей»
Первый визит Тиллерсона в Москву
Премьер Украины хочет вместо денег передать России Юлию Тимошенко
Ереванские школьники вскрыли вены Из-за нищеты
Гонщиков в Дубае заставили подметать улицы
Владимир Путин: «Готовится новая провокация с химоружием»
Армения и Грузия обсудили Карабах
США выдвинули ультиматум России: «Мы или Асад»
Первая женщина-кандидат в президенты Ирана
66 процентов билетов на «Формулу-1» в Баку купили иностранцы
О встрече президентов Азербайджана и Польши заявление МИД Польши
Минналогов в защиту закрытого хостела в Баку эксклюзив
Потасовка в российском «Апшероне»
Член Президентского совета России о визите Патрушева в Баку
Минналогов открывает туризму дорогу эксклюзив
Лапшин обратился в бакинский суд
Кокаин и спецслужбы haqqin.az из зала суда
Марокканца подозревают в подготовке теракта в Берлине
В Турции 30 журналистам грозит пожизненное заключение
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться