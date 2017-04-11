Грузия полностью перейдет на азербайджанский газ

Грузия откажется от закупок природного газа у российского концерна «Газпром», передает портал «Бизнес Грузия» со ссылкой на заявление министра энергетики страны Кахи Каладзе.

По его словам, до конца года не будет заключено ни одной сделки по приобретению российского газа.

«С апреля Грузия полностью перейдет на снабжение населения и предприятий газом из Азербайджана. Поставщиками «голубого топлива» в Грузию являются Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и консорциум, осуществляющий разработку газоконденсатного месторождения «Шахдениз». Таким образом, доля российского газа в общем объеме импорта составит 4 процента», — говорится в сообщении.