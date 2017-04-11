Глава Ингушетии призвал вернуть украденную в третий раз невесту

В Ингушетии мужчина с сообщниками похитил девушку с целью женитьбы. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил и.о. министра внутренних дел республики Юрию Муравьеву устроить внутреннее расследование в отношении полицейских, которые не задержали в течение двух суток похитителя. Об этом рассказали в пресс-службе главы региона.

"8 апреля 2017 года примерно в 16:00 из домовладения, расположенного в селе Кантышево, с целью вступления в брак была похищена 20-летняя девушка проживающим в том же населенном пункте молодым человеком, которому помогали несколько его друзей", - сообщил представитель ведомства.

В ходе умыкания невесты похитители нанесли серьезные телесные повреждения матери и брату девушки.

Уточняется, что ранее этот мужчина уже дважды похищал ту же самую девушку с целью брака.

Евкуров в ходе совещания с силовиками и представителями общественности в Магасе раскритиковал действия молодого человека, поступки которого привели к столкновению двух тейпов. Он потребовал, чтобы задержание подозреваемых прошло в рамках закона, но максимально жестко.

Глава Ингушетии выразил недоумение относительно того, что чрезвычайное происшествие не было упомянуто ни в одной сводке МВД. Он отдал правоохранительным органам распоряжение возвратить девушку родным, чтобы избежать трагедии.