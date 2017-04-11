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Евросоюз продлил санкции против Ирана

 

Евросоюз продлил на год действие санкций против Ирана, связанных с нарушением прав человека, под которые подпадают 82 человека и одно юридическое лицо, говорится в коммюнике Совета ЕС.

"Совет 11 апреля 2017 года продлил до 13 апреля 2018 года ограничительные меры в ответ на серьезные нарушения прав человека в Иране", — сообщается в документе.

ЕС напоминает, что санкции включают запрет на поездки в ЕС и заморозку активов 82 человек и одного юрлица, а также запрещают экспорт в Иран оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий и для отслеживания телекоммуникаций. Эти санкции были введены в 2011 году и не подпадают под договоренности, связанные со Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по решению иранской ядерной проблемы.

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