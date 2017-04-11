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Михаил Горбачев: «В мировой политике сбились все настройки»

 

Первый президент СССР Михаил Горбачев в преддверии визита в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона в коротком интервью агентству «Интерфакс» оценил перспективы развития российско-американских отношений в свете последних событий в Сирии.

- Накануне визита госсекретаря Тиллерсона в Москву преобладают пессимистические прогнозы. Вы согласны с ними?

- Есть серьезные основания для тревоги. Оценки и прогнозы тех, кто рассчитывал на большую сделку между Россией и США, не подтвердились. Более того, ни по одному пункту российско-американской повестки дня нет прогресса. Последние события в Сирии еще больше обострили обстановку. Все это, я думаю, потому, что стороны так и не приступили к полноценному диалогу. Будем надеяться, что сейчас он наконец начнется.

- Почему Россия и США так затянули с возобновлением диалога?

- Отчасти это объяснимо тем, что новой администрации нужно какое-то время, чтобы организоваться. Отчасти - внутриполитическими противоречиями в США. Но я думаю, что тут и нечто большее. Мы должны сегодня констатировать серьезное ухудшение качества мировой политики. К этому привела опора на односторонние действия, на силу. В мировой политике сбились все настройки, все приоритеты. Глобальные проблемы игнорируются, конфликты подогреваются. Так дальше вести дела нельзя.

- Что, на ваш взгляд, необходимо делать сейчас?

- Могу только повторить свою рекомендацию: нужен полноценный диалог. И понимание того, что в одиночку с проблемами мира справиться невозможно. Джон Кеннеди еще в 1961 году очень хорошо сказал: «Не может быть американского решения всех проблем мира». Очень надеюсь, что обеим сторонам хватит мудрости, чтобы переступить через все, что мешает нормализации отношений.

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