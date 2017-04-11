Вмешательство во внутреннюю политику других стран дает о себе знать США, о чем может рассказать хороший друг России, конгрессмен Адам Шифф, пишет директор одного из ведущих израильских аналитических центров, бывший редактор срочных новостей «Jerusalem Post» и бывший главный редактор американского издания «The Baltimore Jewish Times» Мааян Яффе-Хоффман (Maayan Jaffe-Hoffman) в своей статье, опубликованной в издании «The American Spectator».

Твиты Президента Трампа, все больше и больше доминируют в информационном и политическом ландшафте Америки и непреднамеренно помогли пролить свет на более глубокую проблему в американской политике, своего рода истерию в американских СМИ и политическом аппарате.

Подобный Франкенштейну лоскутный механизм вернулся назад – одно из наших собственных решений, разработанных, чтобы влиять на иностранные правительства и/или ослаблять общественные структуры чужих наций.

Этот механизм предполагает сочетание пропагандистских средств массовой информации, тайного влияния государственных учреждений и всегда обязательного выборного должностного лица, находящегося под влиянием денег, косвенно связанных с заграницей. Сюда также входит вмешательство посольств США в местные политические процессы, включая выборы. Кроме того, сюда следует добавить политические НПО, специально созданные для противостояния существующим режимам и спонсирования внутриполитических партий за рубежом. И можно получить самую предательскую картину.

Во всем властвует гипотеза, представленная как факт, цитаты без источников, слухи и необоснованная информация. Журналистика, основанная на фактах, более не является нормой в Америке. И это показательно не только по отношению к случайным блогерам или «фальшивым новостям», но и мейнстриму СМИ. Средства массовой информации атакуют или хвалят отдельных лиц, основываясь на их политике по отношению к данным средствам массовой информации, и, что невероятно, СМИ нападают друг на друга.

Кроме того, основные СМИ принимают как факт информацию, представленную такими финансируемыми налогоплательщиками пропагандистскими машинами, как Радио «Свобода» и Голос Америки. При незначительном или полном отсутствии контроля со стороны Конгресса, они в основном предлагают неинформированные, предвзятые и недостаточно обоснованные отчеты, подготовленные с учетом определенной политической повестки дня. Их пропаганда негативных стереотипов за рубежом также была опасным продуктом.

Парадоксально, но политический истеблишмент не был готов иметь дело с такими «методами», когда они применялись внутри страны и, предположительно, руками русских.

Таким образом, когда смесь поддельных сообщений, утечек, взломов компьютерных систем и персональных нападок достигли берегов США, это вызвало глубокое социальное разделение и привело к ослаблению общества. Короче говоря, политический истеблишмент создал еще одного Франкенштейна и, как всегда, не знает, как с ним бороться.

Конгрессмены-демократы, которые не так давно не колеблясь встречались с Асадом, и которые приветствовали сделку с радикальными иранскими муллами, теперь больше озабочены встречей «AG Sessions» с российским послом, тем самым российским дипломатом, которого администрация Обамы обхаживала во время «Эры перезагрузки». В качестве примечания: работа каждого иностранного посла заключается в том, чтобы встречаться с членами Конгресса.

Подозрительно, но среди самых громких голосов, атакующих сторонников Трампа за связи с Россией, выделяются демократы-члены Палаты представителей Адам Шифф (Adam Schiff) и Джеки Спейер (Jackie Speier). Похоже, что оба играют за Россию. Оба являются ярыми сторонниками незаконной оккупации прозападного Азербайджана Арменией – сателлитом и региональным представителем Москвы.

Интересно, что армянская оккупация стала возможной при непосредственной поддержке России, а оба демократа являются основными получателями пожертвований от армянских лоббистских организаций, которые, как известно, представляют интересы России и направляют деньги Кремля в американскую политику. Шифф и Спейер не испытывают никаких угрызений совести из-за своей встречи с генеральным консулом Армении в Лос-Анджелесе, который довольно явно является гражданином России и олигархом, имеющим тесные связи с Кремлем. Здесь определенно существует своего рода модель.

Вдобавок, эти самозваные хранители правды в средствах массовой информации раздули свою собственную истерию до такой степени, что сторонники России несколько раз в день обвиняют президента Соединенных Штатов, какими бы театральными ни были его выходки, в том, что он российский агент.

Все это в сочетании с необоснованной историей в журнале «New Yorker», которую подхватила Рейчел Мэддоу (Rachel Maddow) из «MSNBC», и которая, по-видимому, производилась той же оппозиционной исследовательской фирмой, что и знаменитый отчет, опубликованный «BuzzFeed». Они обвинили Трампа в сговоре с Корпусом стражей исламской революции Ирана.

Те же сторонники умиротворения Обамой мулл и прямой передачи им миллиардов долларов иранскому режиму решили, что из-за того, что незначительный проект (около 2,5 млн. долларов) по строительству гостиницы в Баку, Азербайджан, так и не материализовался, здесь должна быть какая-то зловещая связь. Скрученная паутина слухов и инсинуаций пыталась связать бывшего министра (в статье даже не упоминается, что его уволили) с Трампом и через еще более запутанные слухи с иранцами.

Возможно, авторы надеялись, что мистика по имени Азербайджан и нелюбовь читателей журнала к Трампу затенит факты того, что Азербайджан является союзником и лучшим другом Израиля в мусульманском мире и имеет очень напряженные отношения с Ираном. То, что Азербайджан и Революционная гвардия Ирана находятся в одном заголовке, так же не соответствует фактам, как и обвинение Трампа в сговоре с иранцами.

Таким образом, в то время как основные средства массовой информации и Конгресс потворствуют чудовищу собственного производства, своей истерии и сомнительному вкладу в эту кампанию со стороны Шиффа, Спейера и других, Россия выигрывает, потому что американское общество настолько занято саморазрушением, что Москва может заниматься своими делами без какого-либо сопротивления.