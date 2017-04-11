Турецкие эксперты сообщили о применении в Идлибе зарина

Турецкие эксперты пришли к выводу, что во время химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) использовался газ зарин. Об этом сообщает Anadolu.

Министр здравоохранения Турции Реджеп Акдага сообщил, что в анализах крови и мочи сирийцев, пострадавших от применения отравляющего вещества, обнаружен метаболит именно этого газа.

7 апреля ВС США по приказу президента Дональда Трампа нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. Перед этим Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб.

Тремя днями ранее неопознанные самолеты сбросили на контролируемый оппозицией город Хан-Шейхун боеприпасы, в результате чего погибли по меньшей мере 58 человек, включая 11 детей, еще около 200 человек пострадали. Сирийская оппозиция и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск.