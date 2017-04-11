Железная дорога прямо в бакинский аэропорт

«В данный момент ведутся ремонтные работы на кольцевой железной дороге, ведущей к аэропорту». Так руководитель отдела по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Севиндж Гадирова прокомментировала haqqin.az заявление главы АЖД Джавида Гурбанова.

Напомним, что Гурбанов на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в первом квартале 2017 года, заявил, что ЗАО «Азербайджанские железные дороги» в долгосрочной перспективе планирует строительство железной дороги в Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку.

«Точной информации о том, когда железная дорога будет введена в эксплуатацию, у нас нет. Это будет дополнительный маршрут, преимущества которого заключаются в том, что пассажиры смогут из центра Баку без каких-либо проблем и с удобством добраться до аэропорта. Пока не известно, сколько времени займет путь, однако эти данные прояснятся ближе к концу ремонтных работ», - сказала С.Гадирова.

В свою очередь эксперт по транспорту Аршад Гусейнов сказал haqqin.az, что если железная дорога будет сдана в эксплуатацию, то она возьмет на себя часть пассажиропотока, который приходится на шоссе. «Это будет полезно не только для тех, кто едет в аэропорт, но и для жителей близлежащих поселков. Благодаря данному проекту интенсивность автомобильного движения на трассах может немного снизиться», - сказал он.