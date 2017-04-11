"Большая семерка" не определилась с антироссийскими санкциями

Главы МИД государств «большой семерки», на встрече в итальянской Лукке не смогли договориться о расширении санкций против России и Сирии в связи с химатакой в Идлибе. Об этом объявил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро.



Тем не менее, министры продемонстрировали общее ужесточение тона по отношению к Кремлю, передает BBC.

По данным источников, решение вопроса о наложении санкций было решено отложить до окончания расследования химической атаки на Хан-Шейхун.



Сразу после завершения встречи G7 в Москву отправился госсекретарь США Рекс Тиллерсон.



Ранее министр иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что на встрече в Италии будет обсуждаться возможное расширение санкций против высокопоставленных военных из России и Сирии. Если бы это произошло, это были бы первые санкции, введенные против РФ из-за вмешательства в Сирии. Однако возможность их введения не одобрили представители Германии и Италии.