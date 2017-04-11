Министерство культуры и туризма Азербайджана в курсе закрытия хостела Freedom в Баку и держит этот вопрос под контролем. Как заявил haqqin.az начальник отдела информации и связей с общественностью ведомства Вугар Шихмамедов, узнав о проблеме, сотрудники Минкультуры связались с соответствующими структурами и обсудили создавшуюся ситуацию.

«Минкультуры по-прежнему считает, что для развития туризма стране необходимы не только отели высокого класса, но и трех или двухзвездочные гостиницы и хостелы. Мы за развитие всех видов бизнеса в этой отрасли, соответствующих, естественно, законодательству нашей страны», - подчеркнул В.Шихмамедов.

Что касается конкретно судьбы хостела Freedom, то представитель Минкультуризма посоветовал владельцам этой мини-гостиницы обратиться в суд и в судебном порядке отстаивать свое право на существование.