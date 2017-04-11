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Владимир Соловьев: «Ильхам Алиев сказал, что Путин никогда не предаст»

Автор: Отдел информации 

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире передачи "Прямой контакт" на Вести.FM рассказал о своей поездке в Баку, где он провел двухчасовую беседу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает «Вестник Кавказа».

Продолжая рассказ, телеведущий обратил внимание, что более всего в ходе беседы его удивили спокойная сила и настрой на позитив Ильхама Алиева.

"В его поведении не было ни намерений оскорбить, унизить, ни какого-то крика – только большое уважение и понимание сложнейшей ситуации. Когда мы говорили о партнерских отношениях с Россией, и я сказал, что Россия Азербайджан никогда не предаст, он возразил мне – "Это Путин никогда не предаст". И мне нечего было возразить", - указал ведущий.

По итогам разговора с президентом Азербайджана, Соловьев поделился своим видением нагорно-карабахского урегулирования.

"Есть возможность переговорного процесса и есть четкое понимание, что невозможно решить конфликт военным путем. При этом для азербайджанской стороны есть разбиение на подразделения, то есть отдельно вопрос Карабаха и отдельно вопрос районов вокруг него. Здесь есть возможности сближения, и для России это может быть очень интересно", - заявил Владимир Соловьев, подчеркнув, что президент Азербайджана – блестящий семьянин, у которого очень красивая и очень умная жена, хорошие дети. Он очень глубокий, образованный и ощущающий колоссальную ответственность перед страной и своим отцом государственный деятель.

Телеведущий также коснулся вопроса о Евразийском Союзе и перспективах вхождения в него Азербайджана.

"Сейчас складываются столь интересные геополитические отношения, что евразийское пространство в скором времени может стать для России приоритетом номер один. Не буду, конечно, здесь идти впереди МИД РФ. Кстати, большое уважение и к министру Сергею Лаврову, есть понимание, что только благодаря России возможно решение проблемы Карабаха, нахождение некого пути. А для России сейчас возможно создание не нового СССР, но эффективного ЕАЭС. Приход в ЕАЭС Азербайджана очень серьезно меняет расклад сил, включая железную дорогу в Иран и нефтяные возможности республики – с ними будет совсем другой расклад", - сказал ведущий.

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