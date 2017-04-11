Виталий Кличко едет в Баку

По приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева мэр Киева Виталий Кличко совершит визит в Баку. Это будет первый визит мэра Киева в столицу Азербайджана и он будет носить ознакомительный характер.

Как сообщили Haqqin.az в посольстве Азербайджана в Украине, в рамках визита Виталий Кличко встретится с главой исполнительной власти Баку Гаджибалой Абуталыбовым, посетит Дворец водных видов спорта, спортивно-концертный комплекс «Кристалл-холл», административное здание Федерации бокса Азербайджана, Национальную гимнастическую арену.

Кроме того, по имеющимся у нас сведениям, в рамках визита также планируется открытие боксерской школы Виталия Кличко в Баку.