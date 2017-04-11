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ОБСЕ отчиталась о карабахском конфликте

 

Несмотря на напряженность в Нагорном Карабахе и незначительный прогресс в переговорном процессе в прошлом году, ОБСЕ продолжает прилагать усилия для мирного урегулирования конфликта. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете ОБСЕ за 2016 год.

В отчете отмечается, что в целом, урегулирование конфликтов в пространстве ОБСЕ оставалось приоритетным вопросом для организации. В документе отмечаются усилия Германии в рамках председательства в ОБСЕ в процессе урегулирования карабахского конфликта: "ФРГ незамедлительно отреагировала на всплеск насилия в Нагорном Карабахе в апреле прошлого года, проявила инициативу для организации специального заседания Постоянного Совета, призвала к восстановлению политического переговорного процесса в связи с урегулированием конфликта".

В документе также говорится о визитах, совершенных сопредседателями Минской группы ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Гюнтера Бахлера и других официальных лиц в регион для обсуждения путей урегулирования конфликта.

Также отмечается, что в прошлом году ОБСЕ провела 22 мониторинга в зоне конфликта, из которых 5 были проведены на азербайджано-армянской границе, 17 на линии соприкосновения войск. 

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