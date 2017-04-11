КГБ начала аресты белорусских чиновников

Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии задержал десять должностных лиц Минского городского исполнительного комитета по подозрению в получении взяток, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Выявлена и пресечена масштабная противоправная деятельность группы должностных лиц во главе с начальником главного управления потребительского рынка Минского городского исполнительного комитета Сергеем Барисевичем. Задержано и помещено под стражу десять человек", — говорится в сообщении.

По данным КГБ, задержанные подозреваются в получении взяток в крупном и особо крупном размере от представителей частных субъектов хозяйствования за благоприятное решение вопросов о заключении договоров (закупки по завышенным ценам) с подчиненными предприятиями.