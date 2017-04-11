В «Азеришыг» подвели итоги

В ОАО «Азеришыг» состоялось заседание, посвященное итогам первого квартала 2017 года и предстоящим задачам. Председательствовал на заседании глава ОАО Баба Рзаев.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе «Азеришыг», на заседании было отмечено, что ремонтно-восстановительные работы, проводимые в течение последних десяти лет, уже начали давать свои результаты. Несмотря на довольно суровую зиму, энергетикам удалось обеспечить население Азербайджана бесперебойным энергоснабжением.

Было отмечено, что 2017 год в «Азеришыг» был объявлен годом реконструкции 0,4 кВ-ных электросетей. И с апреля началась реализация программы по реконструкции этих сетей.

Также на заседании было подчеркнуто, что «Азеришыг» проводит необходимую работу на объектах инфраструктуры, которые будут задействованы на Исламских играх для их бесперебойного обеспечения электроэнергией.

Глава ОАО Баба Рзаев дал соответствующие поручения участникам заседания по их дальнейшей работе.