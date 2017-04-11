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Азербайджан громит Венгрию и выходит на Евро-2018 В пятый раз подряд

Автор: Отдел спорта 

В Баку завершились матчи основного отборочного раунда чемпионата Европы-2018 по футзалу в группе «В». В 3-м туре сборная Азербайджана встречалась с Венгрией. В этой игре решалась судьба 1-го места, обладатель которого напрямую выходит в финальную стадию чемпионата Европы.

Азербайджан одержал уверенную победу – 6:1.

Венгры первыми открыли счет в самом начале встречи. Еще в первом тайме наша сборная забила два гола и вышла вперед – отличились Болинья и Эдуардо. Во втором тайме подопечные Биро Жаде устроили сопернику форменный разгром, забив еще четыре гола. Мячи в ворота венгров отправляли Финео (дважды), Хатаи Багиров и Иса Атаев.

В другом матче нашей группы Албания сыграла вничью 6:6 с Боснией и Герцеговиной.

Выиграв все три матча, сборная Азербайджана с 9 очками уверенно заняла 1-е место в группе и в пятый раз подряд пробилась в финальную стадию чемпионата Европы. Самое удачное выступление было на Евро-2010, когда Азербайджан занял 4-е место.

Всего в основном отборочном раунде 28 команд были поделены на семь групп. Победители групп напрямую попадают в финальную стадию. Команды, занявшие в своих группах 2-е место, а также лучшая сборная среди занявших 3-е место сыграют в стыковых матчах, где будут разыграны еще четыре путевки.

Всего в финальной стадии Евро-2018 выступят 12 команд, одна из которых - хозяин предстоящего чемпионата сборная Словении.

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