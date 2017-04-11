Москва ответила на ультиматум США

Москва не воспринимает как ультиматум заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона по Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я рассматриваю слова Тиллерсона как политическое заявление, как этакую игру мускулами перед началом переговоров. Это вполне в русле подходов Вашингтона», — сказала дипломат.

Ранее во вторник госсекретарь заявил, что Россия должна сделать выбор между «США и здравомыслящими странами с одной стороны, и Ираном, группировкой "Хезболла" и режимом Башара Асада с другой».