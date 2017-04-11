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United Airlines потеряла 750 миллионов из-за инцидента с пассажиром

 

Капитализация авиакомпании United Airlines снизилась более чем на 750 миллионов долларов после инцидента с пассажиром, которого в связи с нехваткой мест выволокли из самолета сотрудники службы безопасности. Об этом сообщает портал Gizmodo.

Стоимость акций перевозчика в ходе торговой сессии 11 апреля опускалась с 22,5 миллиарда до 21,7 миллиарда долларов.

Инцидент произошел в аэропорту Чикаго перед вылетом в город Луисвилл (Кентукки) 9 апреля. Пассажирам объявили, что необходимо освободить места для четырех сотрудников United Airlines. Никто не изъявил желания сделать это даже в обмен на компенсацию, после чего четырех выбранных человек попросили уйти. Один из пассажиров отказался подчиняться требованиям, в итоге охранники выволокли его, взяв за руки.

На опубликованных в сети 10 и 11 апреля видео из салона самолета заметно, что у мужчины разбито лицо.

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