Джавид Гурбанов на переговорах в Киеве

Глава ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Джавид Гурбанов совершил сегодня однодневный визит в Киев. Как сообщает украинское бюро haqqin.az, в столице Украины он встретился с главой правления "Укрзалізниці" Войцехом Балчуном и председателем правления АО «Казахстанские железные дороги» Канатом Алпысбаевым.

В ходе встречи обсуждались пути углубления трехстороннего сотрудничества между железнодорожными ведомствами трех стран. Кроме того, Джавид Гурбанов сегодня встретился с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Данная встреча также была посвящена обсуждению путей расширения азербайджано-украинского сотрудничества по линии совместных железнодорожных проектов, а также выработке шагов по увеличению товарооборота между Азербайджаном и Украиной.