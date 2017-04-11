Чавушоглу: У Сирии до сих пор есть потенциал для применения химоружия

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сирийские власти все еще располагают возможностью применять химическое оружие.

«По нашим данным, сирийский режим по-прежнему обладает потенциалом для применения химического оружия. Режим Башара Асада должен прекратить использовать химоружие, а также традиционные виды вооружения против оппозиции», — заявил он, передает Reuters.

Ранее Чавушоглу провел беседу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны пришли к выводу о необходимости расследовать инцидент с применением химического оружия в Сирии. Кроме того, глава турецкого МИД призвал Москву отказаться от поддержки президента Сирии Башара Асада.

В свою очередь, министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг подтвердил, что в сирийском Идлибе был применен отравляющий газ зарин.