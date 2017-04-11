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Махир Мамедов: «Азербайджан вновь добился высокого результата»

Автор: Отдел спорта 

Президент Общественного объединения отраслевых футбольных федераций, генеральный директор SOCAR Georgia Махир Мамедов кратко прокомментировал для haqqin.az успешное выступление сборной Азербайджана по футзалу в отборочном турнире чемпионата Европы-2018.

Федерация футзала Азербайджана, как известно, входит в состав возглавляемой Махиром Мамедовым структуры.

«Сборная Азербайджана вновь добилась высокого результата, порадовала всех болельщиков, - говорит М.Мамедов. – В этой команде хоть и нет харизматических игроков, которые были, к примеру, в сборной Азербайджана образца 2010 года, но она очень сыгранная. Футболисты очень хорошо чувствуют друг друга. Я думаю, что они вполне могут порадовать нас и в финальной стадии чемпионата Европы в Словении. Минимальная задача там – это выход из группы. Но мы не удивимся, если сборная Азербайджана сможет пройти дальше четвертьфинальной стадии».

Напомним, что сборная Азербайджана поочередно обыграла Боснию и Герцеговину (5:4), Албанию (5:0), Венгрию (6:1) и в пятый раз подряд вышла в финальную часть чемпионата.

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