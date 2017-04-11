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США заступились за университет Сороса

 

Высокопоставленный американский дипломат заявил, что США обеспокоены воздействием нового венгерского законодательства на Центрально-Европейский университет (CEU) в Будапеште, основанный американским финансистом, уроженцем Венгрии, Джорджем Соросом.

Заместитель помощника госсекретаря Хойт Йи заявил, что законодательство «очень четко нацелено на ЦЕУ» и угрожает этому важному американо-венгерскому учреждению».

При этом Йи отметил, что Венгрия остается важным союзником США, несмотря на законы, наносящие ущерб университету и академической свободе.

10 апреля президент Венгрии Янош Адер подписал закон, который может вынудить университет Сороса прекратить работу.

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