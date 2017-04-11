Высокопоставленный американский дипломат заявил, что США обеспокоены воздействием нового венгерского законодательства на Центрально-Европейский университет (CEU) в Будапеште, основанный американским финансистом, уроженцем Венгрии, Джорджем Соросом.
Заместитель помощника госсекретаря Хойт Йи заявил, что законодательство «очень четко нацелено на ЦЕУ» и угрожает этому важному американо-венгерскому учреждению».
При этом Йи отметил, что Венгрия остается важным союзником США, несмотря на законы, наносящие ущерб университету и академической свободе.
10 апреля президент Венгрии Янош Адер подписал закон, который может вынудить университет Сороса прекратить работу.
США заступились за университет Сороса
Высокопоставленный американский дипломат заявил, что США обеспокоены воздействием нового венгерского законодательства на Центрально-Европейский университет (CEU) в Будапеште, основанный американским финансистом, уроженцем Венгрии, Джорджем Соросом.