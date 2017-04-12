Тиллерсон: «Почему американцев должен волновать конфликт в Украине?»

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон поинтересовался у своих европейских коллег, почему американских избирателей должен заботить конфликт на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Франции Жан-Марка Эйро.

По его словам, на встрече глав МИД стран G7 Тиллерсон открыто задал вопрос, почему американских налогоплательщиков должна волновать Украина, раздираемая в течение последних трех лет сепаратистским конфликтом.

По словам Эйро, он ответил Тиллерсону, что в интересах налогоплательщиков США — чтобы Европа была безопасной и сильной политически и экономически, а не слабой и разорванной на части.