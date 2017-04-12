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Бои в Дагестане

 

Трое бандитов, оказавшие вооруженное сопротивление правоохранителям, нейтрализованы в Дагестане, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, во вторник в 21.25 в Кумторкалинском районе Дагестана на трассе недалеко от населенного пункта Тюбе сотрудники спецподразделений ФСБ и МВД предприняли попытку остановить для досмотра автомобиль Chevrolet.

"Однако находившиеся в машине лица открыли огонь из автоматического оружия по представителям сил правопорядка и попытались скрыться. В результате возникшей перестрелки автомобиль загорелся, а трое находившихся в машине лиц получили ранения, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

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