Бои в Дагестане

Трое бандитов, оказавшие вооруженное сопротивление правоохранителям, нейтрализованы в Дагестане, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, во вторник в 21.25 в Кумторкалинском районе Дагестана на трассе недалеко от населенного пункта Тюбе сотрудники спецподразделений ФСБ и МВД предприняли попытку остановить для досмотра автомобиль Chevrolet.

"Однако находившиеся в машине лица открыли огонь из автоматического оружия по представителям сил правопорядка и попытались скрыться. В результате возникшей перестрелки автомобиль загорелся, а трое находившихся в машине лиц получили ранения, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.