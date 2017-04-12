Подписаться на уведомления
 

Клан Зульфугарлы породнился с родом Мансимовых

 

Клан бизнесменов Зульфугарлы породнился с родом бизнесменов Мансимовых. Как передает Qafqazinfo, в Турции состоялась свадьба сына Логмана Зульфугарлы  Шахина и дочери директора бакинского офиса PAL Süd Маиса Мансимова – Зумруд.

Стоит отметить, что Маис Мансимов приходится родным братом главе группы компаний Palmali Мубаризу Мансимову.

Свадьба состоялась во дворце Чыраган и на нее были приглашены свыше 500 человек. Гостей на свадьбе развлекали такие звезды турецкой эстрады как Мурад Боз, Хадисе и др.

Отметим, что в середине нулевых клан Зульфугарлы контролировал всю металлургическую промышленность Азербайджана. Их интересы до сих пор представлены в Азербайджане. В частности братьям Зульфугарлы принадлежит контрольный пакет Бакинского сталелитейного завода и завода «Бакиэлектроштамп». В настоящее время эти предприятия не функционируют. Клан Зульфугарлы также имеет строительный бизнес в Турции. Они также представлены и в других сферах экономики Турции.

Что касается клана Мансимовых, то ему принадлежит группа компаний Palmali, основу которого составляет судоходный бизнес.

444 просмотров


Старости
Дмитрий Евстафьев: «По Сирии ударят во время визита Тиллерсона в Москву»
Дмитрий Евстафьев: «По Сирии ударят во время визита Тиллерсона в Москву» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 15° / 9°
13 Апр 14° / 11°
14 Апр 19° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7031 AZN
1 EUR   =   1.8033 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Тибилова сменил Бибилов почти по Гоголю - Добчинский и Бобчинский
Клан Зульфугарлы породнился с родом Мансимовых
Бои в Дагестане
Порошенко разрешил осудить Януковича заочно
Тиллерсон: «Почему американцев должен волновать конфликт в Украине?»
США заступились за университет Сороса
Махир Мамедов: «Азербайджан вновь добился высокого результата»
В Баку повесился родственник главы Сальяна
Чавушоглу: У Сирии до сих пор есть потенциал для применения химоружия
Взрыв у автобуса "Боруссии" перед Лигой чемпионов обновлено
Джавид Гурбанов на переговорах в Киеве
United Airlines потеряла 750 миллионов из-за инцидента с пассажиром
Москва ответила на ультиматум США
Азербайджан громит Венгрию и выходит на Евро-2018 В пятый раз подряд
В Исмаиллы повесилась 60-летняя женщина
Эрдоган: "Турция не оставит Сирию террористам"
В «Азеришыг» подвели итоги
Главы МИД Сирии и Ирана посетят Москву
КГБ начал аресты белорусских чиновников
ОБСЕ отчиталась о карабахском конфликте
Виталий Кличко едет в Баку
Владимир Соловьев: «Ильхам Алиев сказал, что Путин никогда не предаст»
Министерство культуры и туризма о закрытии хостела в Баку эксклюзив
"Большая семерка" не определилась с антироссийскими санкциями
Железная дорога прямо в бакинский аэропорт
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться