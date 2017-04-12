Клан Зульфугарлы породнился с родом Мансимовых

Клан бизнесменов Зульфугарлы породнился с родом бизнесменов Мансимовых. Как передает Qafqazinfo, в Турции состоялась свадьба сына Логмана Зульфугарлы Шахина и дочери директора бакинского офиса PAL Süd Маиса Мансимова – Зумруд.

Стоит отметить, что Маис Мансимов приходится родным братом главе группы компаний Palmali Мубаризу Мансимову.

Свадьба состоялась во дворце Чыраган и на нее были приглашены свыше 500 человек. Гостей на свадьбе развлекали такие звезды турецкой эстрады как Мурад Боз, Хадисе и др.

Отметим, что в середине нулевых клан Зульфугарлы контролировал всю металлургическую промышленность Азербайджана. Их интересы до сих пор представлены в Азербайджане. В частности братьям Зульфугарлы принадлежит контрольный пакет Бакинского сталелитейного завода и завода «Бакиэлектроштамп». В настоящее время эти предприятия не функционируют. Клан Зульфугарлы также имеет строительный бизнес в Турции. Они также представлены и в других сферах экономики Турции.

Что касается клана Мансимовых, то ему принадлежит группа компаний Palmali, основу которого составляет судоходный бизнес.