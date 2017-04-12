Все выборы на постсоветском пространстве похожи одной неповторимой особенностью – стопроцентной предсказуемостью. Однако итоги избрания нового президента в самопровозглашенной Южной Осетии, которую Грузия называет по-своему - “оккупированной территорией” отличаются от всех остальных плебисцитов, проводившихся на постсоветском пространстве. И дело вовсе не в том, что по иронии судьбы новый президент как две капли воды похож на своего предшественника. Судите сами – действующего “президента” Тибилова сменяет новый - Бибилов. Прямо, как персонажи комедии Гоголя – Добчински и Бобчинский. Помните?

Но слава богу, что первого зовут Леонид, а нового Анатолий.

- Но на этом отличия кончаются, - комментируют возникшую ситуацию в Тбилиси. – Бибилов слово в слово говорит о настоящем и будущем сепаратистской Южной Осетии, что и Тибилов: - После моей победы во внешней и внутренней политике страны (это – о крошечной районе называемом Южной Осетией!) изменится лишь то, что углубятся связи с Россией.

А теперь об арифметике «президентских выборов» и референдума о переименовании «республики». На пост «президента» претендовали 3 кандидата: Леонид Тибилов, который набрал около 30% голосов и теперь станет называться экс-президентом (не так уж и плохо!), сотрудник местного КГБ Алан Гаглоев, со своими 20% ни на что более не претендующий и спикер южноосетинского парламента Анатолий Бибилов, который благодаря набранным 58% голосов превратился в президента. Правда, благодаря

параллельно проведенному «референдуму» самопровозглашенная Республика, которую он теперь возглавит будет называться «Южная Осетия-Алания».

Так пожелал 81% населения сепаратистского региона.

- В этом же году пройдет референдум о присоединении к России. Ибо нашей стратегической целью является вхождение в состав России, - сообщил народу на первом же митинге А.Бибилов, чему, надо сказать, многие жители «Южная Осетия-Алания» искренне рады, ввиду очевидной перспективы оказаться в огромной стране, на просторах которой найдется работа им тоже. Однако на вопрос возможно ли такое перемещение в обозримом будущем грузинские эксперты отвечают сдержанно.

По словам руководителя Кавказского центра стратегических исследований Мамуки Арешидзе: “Москве сейчас это не нужно. В будущем же Россия вполне может пойти еще на одно присоединение. Присоединили же Крым…”

Грузинский эксперт напоминает, что один «референдум» по этому вопросу как-то проводился - в конце 90-х годов прошлого века, но все о нем по счастью забыли…

И последнее. Выборы и референдум в “оккупированном регионе” не признали ни официальный Тбилиси, ни Запад. Не признал их, как известно, и соседний Азербайджан, с удовлетворением отметило в своем заявлении МИД Грузии, только что опубликованном на официальном сайте ведомства. Видно сепаратизм выходит из моды…