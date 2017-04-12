Собираясь в турпоездку, все предвкушают беззаботный отдых, новые впечатления, интересные встречи и в радостной суматохе выбора привлекательного направления порой не особенно обращают внимание, кто и какая фирма предлагает им путевки. Аферисты пока на свете, увы не перевелись, и такая небрежность оборачивается не вожделенным отдыхом в экзотических странах, а потерей денег, нервов и испорченным на весь год настроением.

Так случилось с интеллигентной бакинской семьей, глава которой - доктор-психиатр Ариф Садыхов задумал в честь юбилея семейной жизни сделать подарок своей жене, отправившись вместе в Сингапур. К ним решила присоединиться и соседка, преподавательница консерватории.

Кто-то посоветовал будущим путешественникам некую Гюнель Гумматову, якобы представителя турфирмы. Девушка красочно описала им будущую поездку в Малайзию и Сингапур, пообещав все устроить по минимуму, гораздо дешевле, чем запрашивали другие турфирмы. Доверившись, Садыхов выложил ей шесть тысяч долларов за три путевки, и «турагент» вроде бы все честь по чести оформила – выдала нужные бумаги на забронированные места в отелях, билеты на самолет и т.д.

Вот наличие в базе данных АЗАЛа билетов Садыхов как раз попытался проверить, и когда выяснилось, что их фамилии там не значатся, забеспокоился, но Гюнель заверила, что это специальные билеты, которые появятся в системе в последний день, то есть в день вылета.

В общем, наши туристы упаковали чемоданы, попросили соседей поливать цветы и вот-вот должны были отправиться в полет. Но Гюнель буквально накануне отъезда вдруг заявила, что в турфирме ее обманули, поездка отменяется, а деньги, мол, пропали.

Возмущенный врач, хоть и запоздало, решил наконец собрать сведения об этой Гумматовой, которая к тому времени уже сменила фамилию и стала Шихиевой. Выяснилось, что она действительно когда-то работала в турфирмах и даже в АЗАЛе, то есть опыт в туристической деятельности имела. Но ее отовсюду гнали за мошенничество. Там, где она работала, постоянно возникали обманутые люди, и хотя Гюнель, как говорится, никто за руку не поймал, работодатели старались поскорее с ней расстаться. И тогда она и решила заняться собственным бизнесом: разжилась туристическими проспектами и бланками брони и билетов, которые успешно размножила, и стала предлагать свои услуги гражданам, мечтающим об отдыхе за рубежом.

Как ни странно, ей удавалось обманывать людей, присваивая их деньги на «путевки». Стаж такой деятельности у нее оказался немалый – 10 лет. Ключевым словом, по всей видимости, у нее было – «дешевле». Попалась на эту удочку и семья Садыховых. Их подкупило и то, что в какой-то момент Гюнель стала очень набожной и надела хиджаб.

Гумматова-Шихиева все еще в розыске, и найти ее не могут...