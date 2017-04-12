Евродепутат об Армении: «Такое я видел в африканских трущобах»

Словацкий депутат Европарламента Борис Зала рассказал о том, что он увидел в Армении, будучи наблюдателем на выборах в парламент, состоявшихся 2 апреля.

«Обычно я не участвую в наблюдательских миссиях, - пишет депутат в своей статье, опубликованной изданием DennikN. – Это тяжелая работа, в основном для молодых энтузиастов, у которых остаются силы даже после полуночи, чтобы после подсчета голосов посетить ночные клубы. Однако в связи с тем, что конфликт в Нагорном Карабахе близок мне, и я знаком с точкой зрения азербайджанцев не понаслышке – я дважды бывал в Баку и в лагерях беженцев, - я решил, что пора узнать мнение армян.

В Армении у меня состоялись встречи с министром иностранных дел, местными СМИ, общественными объединениями, политическими партиями. У каждого своя точка зрения, свои жалобы. Армения, зажатая в тисках российских интересов на Кавказе, находится в конфликте с Азербайджаном и до сих пор не организовала нормальное парламентское и демократическое функционирование государства.

Влияние России там очевидно, олигархи открыто разделили страну и этого в нашем разговоре не скрывает даже президент Армении, указывая на сложность решений. Да, это не Вестминстерская демократия. И президент, несомненно, тоже на орбите как минимум одного из олигархов.

Выборы начались. Я был на избирательном участке в одной из ереванских школ. Там было полно наблюдателей. Вдруг послышались крики с улицы. Там парень призывал людей что-то кричать. Полицейский сказал мне, что это гражданский активист. Сначала я подумал, что это какой-то чокнутый.

Но на самом избирательном участке все было организованно, у избирателей снимали отпечатки пальцев. Оборудование было поставлено со стороны ЕС вместе с камерами, которые отслеживают объективность и беспристрастность выборов».

Депутата шокировало то, что он увидел в регионах. Зала признался, что такое запустение он видел лишь в южноамериканских и африканских трущобах.

«Мы отправились в провинции Арарат и Армавир, - рассказывает словак. - У нас был полный список избирательных участков. Я мог выбрать сам, какие участки я хочу посетить. Я был удивлен тем, что на всех участках все были очень хорошо проинформированы. Каждый раз, когда я принимал сторону оппозиционных партий с целью выявить манипуляции, это воспринималось вполне нормально.

Короткий перерыв на обед, и я отправился на подсчет голосов в небольшую деревню в конце дороги. Все происходило в соответствии с законом. Хотя другие коллеги становились свидетелями фальсификаций и влияния организованных групп. Это было вполне распространенным явлением. Но меня поразило не это. И не бедность, которую заметно на каждом шагу. Меня поразила безнадзорность, опустошенность, неухоженность, полное разорение – дома, заборы, сады, поля, ужасные дороги, разбитые вдребезги. Иногда я встречаюсь с таким пренебрежительным отношением в трущобах Южной Америки или в африканских городках с безработицей и миграцией. Я не знаю, почему это так в Армении. Возможно, потому что сельские жители уехали в города.

Армения может быть красивой и развитой страной, но она находится в геополитических тисках. Армяне знают, что они лишь инструмент в российской политике. Они понимают, что ЕС является их единственной надеждой. Это ощущалось во всех интервью, даже в интервью президента. Чувствуются их усилия для тесного сотрудничества, но они одновременно боятся украинских событий…».