Таможенная политика - часть внешнеэкономической деятельности государства. Исторически она стала первой формой государственного регулирования внешней торговли, и основным направлением работы таможенников любого государства является обеспечение его экономических интересов.

О том, как сегодня осуществляется таможенная политика азербайджанского государства, haqqin.az с вопросами обратился к председателю Государственного таможенного комитета Айдыну Алиеву.

Итак, новым гостем рубрики беседы haqqin.az с министрами стал глава Госкомтаможни.

- Можно ли сегодня говорить о тенденциях начала года в экспорте и импорте Азербайджан?

- До завершения работы над итогами первых трех месяцев 2017 еще несколько дней, но уже очевидно, что общий товарооборот за этот период составил 4 миллиарда 119 миллионов долларов США. При этом как положительный факт следует расценивать возрастание в полтора раза по сравнению с прошлым годом доли экспорта. В то же время импорт сократился на 18% и составил за первый квартал чуть более миллиарда долларов.

- Какова доля в общем товарообороте продуктов питания?

- Здесь требуются некоторые пояснения. Дело в том, что если в целом доля импорта и сократилась, то по ряду позиций он, напротив, несколько вырос. Произошло это в основном за счет завоза в страну сырья для мясо-молочной промышленности. Всего же за три месяца было реализовано за рубеж продуктов питания 80,5 тысячи тонн на сумму 81 млн долларов. Значительно увеличился удельный вес экспорта фруктов-овощей - на 73%, а вот их импорт уменьшился на 17%. Экспорт этой продукции осуществлялся пока в основном в Россию, Украину и Казахстан.

И все же реальную картину снижения импорта можно будет увидеть по итогам второго полугодия. Дело в том, что в 2016 году произошли ряд изменения в таможенных оформлениях, а также было принято распоряжение Кабмина по упорядочению ввоза в страну продовольственных товаров. При прежних порядка некоторые граждане, злоупотребляя льготами, переходили границу по нескольку раз в день и сумками завозили товары, естественно, не только для личных нужд, то теперь это сделать невозможно. Само собой, это сказалось повлияло на показатели импорта, понизив их.

Отразилось на объемах импорта и введение электронного декларирования. Использовавшаяся ранее процедура таможенного оформления на основании приходного ордера позволяла ввоз товаров небольшими партиями, но часто, теперь же, когда требуется все оформить электронным образом, это стало невыгодно для торговцев.

- Однако на таможенных пунктах, к примеру, на азербайджано-грузинской границе, все еще наблюдаются длинные очереди из-за затягивания таможенных процедур. Причем только на азербайджанской стороне, в отличие от грузинской…

- В приграничных районах население довольно часто пересекает границу. Сказывается фактор родственных отношений, коммерческих взаимосвязей, поэтому не удивительно, что на таможенных пунктах азербайджано-грузинской границы возникают очереди. Почему-то многие жители приграничных сел и с грузинской, и с нашей стороны свое личное благосостояние видят в завозе товаров. Так что эти очереди создают в основном местные жители.

Дело еще и в том, что в Грузии и Турции более уважительно относятся к соблюдению норм и правил, а у нас, к сожалению, народ к этому еще не приучен. Должен заметить, что в будние дни очередь на границе возникает в определенное время суток - утром и вечером. То есть весь этот поток наших челноков направляется в одну сторону утром и, следовательно, возвращается вечером. Все происходит практически в одно и то же время. Расчет прост: воспользоваться многолюдьем и суматохой и пронести лишнее. То есть эта целая система, о которой нам хорошо известно…

В начале марта я был в приграничном с Грузией районе, встречался со своими грузинскими коллегами, и мы договорились с целью развития туризма создать для организованных путешественников отдельную полосу, чтобы они могли беспрепятственно проходить границу.

- Насколько сегодня ведение Госкомтаможней Азербайджана статистики соответствует правилам МВФ?

- С 2011 года мы используем новую методология внешней торговли, в которой использованы рекомендации Департамента социальных и экономических проблем ООН «Концепция и определения», разработанные еще в 2010 году.

Что касается МВФ, то с середины и до конца 1990-х годов по его инициативе несколько раз проводился мониторинг таможенной службы Азербайджана, составлялись рекомендации по улучшению и модернизации работы. Однако вопросы методологии ведения статистики никогда не поднималось. Вообще же мы в своей работе руководствуемся разработанными ООН рекомендациями, а также Таможенным кодексом страны, кстати, разработанным всемирно известными таможенными специалистами про поддержке офиса ПРООН в Азербайджане.

- Можно ли сегодня с уверенностью говорить о ликвидации монополии на импортные операции?

- Абсолютно. Со всей ответственность заявляю, что монополии на импортные операции в Азербайджане нет. Возможно, на рынке она и существует, но мы всемерно этому препятствуем.

- Тогда как вы объясните завышенные цены на многие товары на рынке страны?

- Насколько я знаю, Министерство экономики проводит в этом направлении работу. Что касается нас, то Таможенный комитет не создавал и не создает условий для возникновений монополий. Мы можем повлиять на ценообразование в импортных и экспортных операциях, чтобы исключить возможность теневого бизнеса, уклонения от таможенных сборов.

Между прочим, некоторые импортеры считают, что поскольку стоимость продуктов внутреннего производства высокая, то и они не должны продавать ввезенные товары по более низкой цене. Но в настоящее время контроль за внутренним ценообразованием усиливается. Мы призываем компании использовать законные инвойсы и даже стали обнародовать список частных и юридических лиц, которые пытаются избегать налогообложения. Но, к сожалению, злоупотреблений такого рода еще немало.

- Не объясняются ли завышенные цены на импортные товары тем, что Азербайджан не является членом ВТО?

- Членство в ВТО предполагает отсутствие таможенных пошлин в торговых отношениях между членами этой организации. Но ведь на сегодняшний день налогообложение в 15 процентов общей стоимости товара при импорте в Азербайджан является нормальным для многих стран. Правда, в целях защиты отечественного производителя на некоторые товары используются специфические пошлины, и это, кстати, способствовало уменьшению импорта в страну.

Членство ВТО, к тому же, никак не влияет на торговлю между странами СНГ. А нашим основным партнером, доля импорта в Азербайджан которого за первый квартал возросла до 20%, остается Россия. Это наш импортер номер один, и с ним как раз таможенные пошлины отсутствуют. Ну и по рынку видно, что увеличилась доля белорусских и украинских товаров, которые тоже не облагаются таможенными пошлинами. То же самое с импортом-экспортом Казахстана и других стран СНГ.

- То есть вы ходите сказать, что членство в ВТО для Азербайджана пока преждевременно?

- Активные переговоры с ВТО мы ведем на протяжении многих лет. Однако, как известно, первыми из бывших советских республик в международную торговую организацию вступили страны, не имеющие собственных природных ресурсов - Грузия, Молдова, Киргизия, Армения. А у нас, не говоря уже о нефти и газе, сейчас интенсивно развивается ненефтяной сектор, так что нужно еще подсчитать, что нам даст членство в ВТО.

Тем не менее, переговоров с организацией Азербайджан не прекращает. При вступлении в любую организацию нужно в первую очередь ориентироваться на свои интересы и возможную выгоду.

- А членство в ЕАЭС пока не обсуждается?

- Нет.

- Если наша страна не является членом ВТО, то каким образом на наш рынок попадают товары из Армении? Ведь у нас не может быть с ней торговых отношений.

- Никаких армянских товаров на нашем рынке не было и нет. Но существуют некие силы, время от времени специально предпринимающие провокации с якобы продукцией из Армении. Мы тщательно проверяли подобную информацию, растиражированную некоторыми СМИ, и ни одного факта не обнаружили. Чистой воды провокации, с которыми обязательно разберутся соответствующие структуры.

Отдельные СМИ даже публиковали фото банок с кофе, на этикетках которых красуется надпись «Сделано в Армении». Разве это не смешно? Неужели журналисты не знают, что в Армении кофе не произрастает? В общем всё это предпринимается исключительно сенсационными и провокационными целями.

- Но вот безакцизной табачной продукции у нас реализуется действительно много. По-вашему, табачная мафия у нас все же существует?

- Не знаю мафией ли это назвать или организованной группой лиц, занимающихся контрабандой табачной продукции, но это проблема на самом деле наличествует. К сожалению, на месте тех нелегальных торговцев, которых удается выявить и убрать с рынка, появляются новые. Но это дело времени – доберемся и до них.

Надо признать, что ранее существующий порядок пересечения буквально способствовал заполнению рынка безакцизной табачной и спиртной продукцией. Люди по нескольку раз в день, пользуясь подобным режимом, завозили в страну такой товар. Но после того как нормативно, а значит и на практике упорядочили пограничный режим, объем ввозимой контрабандной продукции значительно уменьшился.

- Что вы можете сказать об избиении наших дальнобойщиков в Дагестане в связи с забастовкой тамошних водителей большегрузов. Выходили ли вы на связь со своими российскими коллегами по этому поводу?

- Буквально несколько часов назад мы говорили об этом со своими российскими коллегами, хотя это, в принципе, не входит в компетенцию таможенных органов. Как вы знаете, протесты дальнобойщиков возникли из-за введения в РФ системы «Платон», в силу которых водители большегрузов должны выплачивать специальную пошлину. И хотя все происходит далеко за пределами таможенных пунктов, мы держим ситуацию под контролем.

- Как протестные акции в Дагестане отражаются на нашем товарообороте?

- Никак не влияют, тем более что и обстановка в Дагестане постепенно нормализуется. Вот наши последние данные: за последние трое суток из Азербайджана туда выехали 273 машины, а из РФ к нам прибыло 128. Правда пока после пересечения границы наши колонны сопровождают сотрудники силовых структур России.

Время от времени, правда, возникают подозрения по поводу происхождения ввозимой сельхозпродукции. Но я с полной ответственностью заявляю, что через Азербайджан в Россию или какую-либо другую страну никакая турецкая продукция под видом азербайджанской не экспортируется. У нас побывали представители России и сами в этом убедились. К тому же экспорт турецкой продукции из Азербайджана в Россию обходится гораздо дороже экспорта местной продукции.

- В последнее время много говорят о возможности организации таможенных брокерских услуг при ASAN Xidmet с целью обеспечения прозрачности таможенной деятельности. Что вы думаете по этому поводу?

- Деятельность нашей службы нельзя назвать непрозрачной. Во всяком случае, мы прилагаем усилия, чтобы ее обеспечить. Конечно, случаются недочеты и упущения, но делаем все, чтобы это ликвидировать. В настоящее время мы используем электронный метод для многих таможенных процедур, и услуги брокеров автоматически становятся все менее и менее востребованы. Тем не менее институт брокерства, экономических операторов у нас существует, и любая компания, если пожелает, может вести свои дела через них.

В СМИ появляются статьи, в которых звучит чуть не требование передать функции Таможенного комитета ASAN Xidmet. Но те, кто так считает, по меньшей мере далеки от реальности. Интересно, как ASAN Xidmet будет бороться с контрабандой, вести статистику, осуществлять досмотр пассажиров и транспортных средств? Таможенный комитет - это не только орган, который занимается составлением бумаг и их оформлением, не менее значима и велика и физическая составляющая нашей работы. Одна из серьезных нашим проблем - нехватка квалифицированных кадров. Количество таможенных пунктов, функции, время работы увеличивается, следовательно, мы нуждаемся в новых профессиональных кадрах.

- А как, кстати, вы боретесь с контрабандой наркотиков?

- Азербайджанские таможенные органы достигли заметного успеха в борьбе с контрабандой наркотиков. Об этом упомянул в своем обращении и заместитель Генсека ООН.

В прошлом году мы обнаружили и изъяли более 1130 кг наркотиков. В этом году наркоторговцы стали более осторожны, и пока выявлено лишь более трех килограммов наркотиков, однако обнаружено и обезврежено 16 килограммов ртути.

Наши границы оснащены системами радиоактивного обнаружения, что является результатом взаимодействия с соответствующими структурами США. Одним словом, в этом направлении работа ведется постоянно.

- В мире практикуется зеркальное сравнение таможенных показателей с целью выявления ненаблюдаемой внешнеэкономической деятельности, так как все таможенные службы руководствуются единой системой, учитывающей внешнеторговые потоки по цене FOB. (Для справки, к сведению читателей. FOB, то есть «Франко борт» означает, что продавец выполнил поставку, когда товар перешел через поручни судна в названном порту отгрузки. Это означает, что с этого момента все расходы и риски потери или повреждения товара должен нести покупатель. Поставка на условиях CIF означает, что продавец выполнил поставку, когда товар погружен на транспортное средство в порту отгрузки, а продажная цена включает в себя стоимость товара, фрахт или транспортные расходы, а также стоимость страховки при перевозке) Как вы относитесь к такому подходу?

- Это нельзя назвать мировой практикой. Во всем мире за основу условий поставок товаров берется контракт. При экспорте товара мы принимаем условия FOB, то есть товар продается со складов по реально существующей стоимости. А при импорте нами берется за основу система СIF, куда входит стоимость товара, страховка, транспортные расходы и т.д. Во всем мире в основном практикуется именно этот подход.

Если применять только FOB, то исчезают другие статьи расходов, тогда как в таможенную стоимость должны входить все затраты от склада до склада. Использование FOB во многом занижает цену товара, возникает вопросы при исчислении налогов, то есть создаются определенные проблемы для всех участников внешнеэкономической деятельности.