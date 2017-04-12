Трамп: «Россия поддерживает «животное»

Президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада «животное», по его мнению, если бы Россия не поддержала нынешние сирийские власти, то проблем бы в стране не было.

"Если бы Россия не пошла и не поддержала это животное, проблемы бы не было". Как передает РИА Новости, об этом сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business, отвечая на вопрос об Асаде.

При этом он назвал необходимым удар США по военной базе сирийских правительственных сил, осуществленный на прошлой неделе, и заявил, что это должна была сделать еще предыдущая администрация Барака Обамы.