США нанесут удар по КНДР

США уведомили Японию о том, что нанесут военный удар по КНДР, если Китай не заставит Пхеньян свернуть ракетно-ядерную программу. Как сообщает информагентство Kyodo, представитель Госдепа довел такую позицию до японского правительства в начале апреля.

Агентство приводит слова информированного источника, который рассказал, что есть только два варианта - или Пекин усиливает давление, или США наносят удар.

В правительстве Японии после этого, пишет Kyodo, вполне осознали, что военная операция в отношении КНДР стала для США реальным выбором. В Токио в связи с этим выражают озабоченность тем, что Япония и Южная Корея могут стать мишенями ответных ударов со стороны Пхеньяна, отмечает агентство.