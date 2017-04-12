Шефчович: «Азербайджанский газ дойдет до Европы до 2020 года»

«Мы уверены, что до 2020 года азербайджанский газ будет поставляться в Европу, и, таким образом, ЕС сможет диверсифицировать свои энергетические ресурсы». Как сообщает АПА, об этом сказал вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович в видеообращении к участникам IV международного форума Caspian Energy-2017, проходящего в Баку.

«Меморандум по «Южному газовому коридору» был подписан с Ильхамом Алиевым уже в 2011 году. Это свидетельствует о том, насколько важен этот проект, говорит о его поддержке на высоком уровне.

Уже заключены контракты по «Южному газовому коридору», предпринимаются конкретные шаги. Эти контракты предусматривают реализацию проектов Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического трубопроводо (TAP), которые включают и интересы Европейского Союза», - сказал он.