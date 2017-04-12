Глава Пентагона: «Конфликт между США и Россией невозможен»

Несмотря на резкое охлаждение отношений между Вашингтоном и Москвой стороны сохраняют открытыми каналы связи. Военный конфликт между двумя ядерными державами невозможен, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает «Голос Америки».

Мэттис также добавил, что не считает заявления российского руководства о возможном силовом ответе на новые удары США по сирийским объектам серьезной угрозой.

«Я уверен в том, что русские будут делать то, что в наибольшей степени отвечает их интересам. Совсем не в их интересах, если эта ситуация выйдет из-под контроля», — подчеркнул министр.

По его словам, главной целью для США в Сирии по-прежнему является борьба с боевиками «Исламского государства», а ракетный удар, нанесенный американскими эсминцами по авиабазе правительственных войск «Шайрат», был ответом на использование сирийскими властями химоружия. По словам Мэттиса, этот эпизод не имеет отношения к действиям сил коалиции против террористов и является «самостоятельным вопросом в военной кампании».

«Лидер Сирии Башар Асад должен горько сожалеть об этой атаке и в будущем, несомненно, будет долго и тяжело думать, прежде чем пойдет на подобный шаг», — заметил Мэттис и добавил, что США не собираются вмешиваться в ход гражданской войны в Сирии, но не позволят режиму Асада вновь применить химическое оружие.

7 апреля ВМС США выпустили крылатые ракеты по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс в ответ на химатаку в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли около 100 человек. Ответственность за инцидент мировая общественность возложила на режим Асада.