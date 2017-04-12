Россия, Киргизия и Таджикистан создают единую ПВО

Россия, Киргизия и Таджикистан разработали соглашения о создании единых систем противовоздушной обороны, сообщил начальник главного штаба — первый заместитель главкома российских Воздушно-космических сил Павел Кураченко на заседании координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран-участниц СНГ.

По словам российского генерала, сейчас документы проходят процедуры внутриведомственного согласования.

Кураченко напомнил, что аналогичные соглашения уже заключены с Арменией, а также Белоруссией и Казахстаном.

Ранее главком ВКС Виктор Бондарев заявил, что дальнейшая интеграция систем противовоздушной обороны по региональному принципу является приоритетом для военных. Этот план предусматривает создание единых систем ПВО в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах.