Усманов обвинил Навального во лжи

Бизнесмен Алишер Усманов отверг все обвинения оппозиционера Алексея Навального и назвал его слова ложью. Об этом предприниматель заявил в интервью газете «Ведомости».

«Навальный перешел красную линию, стал обвинять меня фактически в преступлении. Все, что могу сказать по поводу его заявления, — это ложь», — подчеркнул он.

Опровергая заявления Навального, Усманов рассказал, что акт пожертвования усадьбы в Знаменском благотворительному фонду был частью сделки по приобретению им земельного участка для присоединения к территории его загородного дома.

Усманов опроверг заявления Навального об участии в приватизационных сделках, на которых «сколотил свое состояние». По словам бизнесмена, он никогда не участвовал в государственной приватизации, а все свои активы приобретал «на свободном рынке по достаточно высокой рыночной стоимости у частных собственников».

Единственный актив, приобретенный Усмановым и его партнерами у государства, — это лицензия на разработку месторождения «Удокан», что стало одной из самых крупных сделок по приобретению права пользования недрами в России, рассказал он.