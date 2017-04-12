Украина восстанавливает ракетный щит, который должен стать частью единой системы обеспечения безопасности на Европейском континенте, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.
В Украине 12 апреля отмечают День работников ракетно-космической отрасли и Международный день авиации и космонавтики.
"Украинские ученые и конструкторы являются признанными в мире авторитетами в области ракето- и авиастроения. Предприятия отечественного авиационно-космического комплекса достойно обеспечивают выполнение актуальных задач национальной безопасности и обороны, реализуют национальные геополитические интересы… Восстанавливается ракетный щит Украины, который должен стать частью единой системы обеспечения безопасности на Европейском континенте", — говорится в поздравлении Турчинова в адрес работников ракетно-космической отрасли Украины.