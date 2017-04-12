В Бразилии под следствием находятся девять министров

Верховный суд Бразилии санкционировал начало расследования по делу о коррупции в отношении 108 политиков, включая девятерых министров правительства страны, передает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse.

Согласно данным, поступившим в распоряжение местного издания Daily O Estado de S.Paulo, помимо девяти министров в список попали три губернатора, 29 сенаторов и 42 депутата нижней палаты конгресса. По информации издания, показания, которые дали бывшие и нынешние руководители скандально известной компании Odebrecht, являются достаточными для начала расследования в отношении политиков.

Представители Верховного суда отказались от комментариев по поводу появившейся в СМИ информации.