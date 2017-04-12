Путин не допустит «цветные» революции в странах ОДКБ

«Мы знаем различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах. Разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и поддерживать наших партнеров по ОДКБ», - сказал президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир».

Ранее об угрозе «цветных» революций в интервью «Мир» рассказали главы других стран ОДКБ. Так, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал «цветные» революции внешним вмешательством и рассказал, что противодействие этой угрозе обсуждается на совместных учениях организации.