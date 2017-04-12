Неизвестная мажорка разогналась на МКАД до 320 километров в час и выложила видео с гонками в Instagram. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, девушка управляет автомобилем Mercedes AMG. Видео снято в темное время суток. Когда именно оно было выложено в соцсети, не уточняется. В правоохранительных органах пока не прокомментировали этот инцидент.

Автомобили марки Mercedes предпочитает скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян, пожизненно лишенная прав в конце марта из-за обнаруженной у нее эпилепсии.

Также она была приговорена к году исправительных работ за подделку больничного, который послужил основанием для замены назначенных ей ранее исправительных работ в качестве дворника на бумажную работу. Защита девушки намерена обжаловать это решение.

На обязательные работы суд отправил стритрейсершу в декабре прошлого года по итогам рассмотрения 72 административных дел о просроченных штрафах. Тогда же она получила арест на 24 дня и 183 тысячи штрафа. В этом году в мировой суд поступило еще 32 дела о просроченных штрафах, их рассмотрение еще не завершено.